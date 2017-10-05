Швейцарцев предупредили об опасности цунами

По мнению специалистов, несмотря на то, что Швейцария является высокогорной страной, на ее озерах вполне вероятно возникновение разрушительных цунами. Более того, такие катастрофы уже случались здесь в прошлом.

В данной связи группа ученых из Бернского университета, центра изучения морской экологии в Бремене, высшей технической школы в Цюрихе и управления защиты окружающей среды Швейцарии намерена осуществить проект стоимостью в два миллиона евро по изучению дна Люцернского озера.

Предполагается, что по результатам исследований ученые смогут получить представление о величине волн, которые смогут возникнуть в случае каких-либо тектонических сдвигов, пишет vesti.ru

Исследователи напоминают, что в прошлом территория Швейцарии уже подвергалась ударам цунами. Так, в 1601 году после землетрясения магнитудой 5,9 в кантоне Люцерн из-за оползней на берег обрушилась волна высотой 4 метра, что привело к гибели восьми человек.

Еще более разрушительная катастрофа произошла в 563 году. Тогда гигантский оползень на территории кантона Валэ вызвал цунами высотой 13 метров, которая обрушилась на Лозанну и Женеву, приведя к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу.

Оползни и землетрясения случаются в Швейцарии достаточно часто. Так, недавний оползень в кантоне Гризон стал причиной пропажи без вести четырнадцати человек. Землетрясения магнитудой 6 и выше случаются здесь каждый 50-150 лет. Последнее из них, магнитудой 6,2, произошло в кантоне Валэ в 1946 году.