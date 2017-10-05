Водитель легковушки провалился в яму с кипятком, не заметив ее из-за пара. Видео

В казахстанском Петропавловске прорыв теплотрассы на одной из дорог обернулся ловушкой для автомобилистов. В Сеть попали кадры, как одна из машин проваливается практически целиков в образовавшуюся огромную яму, которую водитель не заметил из-за пара.

Попытки вырулить не увенчались успехом: яма только больше "засосала" автомобиль. Попавшему в западню автомобилисту пришли на помощь неравнодушные очевидцы. Они, как помогли выбраться людям через заднюю дверь. А вот сам автомобиль удалось вытащить только когда коммунальщики перекрыли трубопровод. Причем, к операции по спасению легковушки пришлось привлекать подъемный кран, пишет vesti.ru.

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