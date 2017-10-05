В Вашингтоне будут подавать пиццу Hot Like Putin в честь дня рождения президента РФ

Ресторан Ledo Pizza, расположенный в старой части Вашиингтона Джорджтауне (что на Висконсин-авеню), решили в течение трех дней подавать пиццу, названную Hot Like Putin ("Острый как Путин"). Она будет приготовлена в честь дня рождения президента России Владимира Путина.

Менеджер ресторана Тарик Диаб рассказал, что эта акция продлится три дня — с 7 по 9 октября.

"Я знаю, что Путин — очень харизматичный лидер. Мы решили поздравить его с днем рождения, приготовив пиццу, названную в его честь", — сообщил он ТАСС.

Диаб также добавил, что с уважением относится к русскоговорящей общине Вашингтона и надеется, что эта пицца их порадует их.

Пиццу Hot Like Putin приготовят с добавлением маринованных огурцов, а стоить она будет 22,5 доллара США.

7 октября Владимиру Путину исполнится 65 лет.