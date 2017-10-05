Щепотка любви: производители мюсли указали "любовь" в качестве одного из ингредиентов

Власти США ополчились на производителя мюсли и выпечки, пекарню Nashoba Brook Bakerу из Конкорда, которые указали на упаковке своего продукта "любовь" в качестве ингредиента. Представители службы по контролю за качеством продуктов питания считают такой рекламный ход недопустимым, сообщает Yahoo!.

Возмущенный представитель пекарни Стюарт Вилл, стоявший у истоков компании, заявил, что его фирма существует уже 20 лет, а ингредиент "любовь" был указан на упаковке продукции Nashoba Brook Bakerу со дня основания производства.

"Мы написали это не просто так. Наше дело очень сложное, допустить ошибку ничего не стоит. Если работать без любви, все пойдет прахом", — рассказал Вилл.

Впрочем, у представителей американской санитарной инспекции другое мнение. Они считают, что нельзя указывать на упаковке ингридиент, который таковым не является, пишет vesti.ru.

Кроме того, у представителей службы есть претензии к Nashoba Brook Bakerу по поводу чистоты на их производстве.

В настоящий момент представители пекарни судятся с властями.