Родился в "рубашке": парень чудом спасся от падающей бетонной плиты. ВИДЕО

В Витебске парень чудом спасся от падающей сверху бетонной плиты. Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях.

Плита обрушилась с многоэтажного здания и неизбежно свалилась бы на прохожего, если бы не его моментальная реакция - парень успел заметить опасность и увернулся, пишет БЕЛТА



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Судя по видео инцидент произошел 18 сентября. Никаких официальных сообщений по поводу этого происшествия не было. Пользователи сетей этот инцидент окрестили "самой быстрой трехметровкой" и поздравляют парня со вторым днем рождения.