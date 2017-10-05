Производители ягод в Молдове могут рассчитывать на гранты

Производители ягод в Молдове, намеревающиеся увеличить плантации, модернизировать процесс уборки урожая или приобрести оборудование для его хранения могут рассчитывать на гранты в рамках проекта USAID «Современное сельское хозяйство в РМ».

Как сообщили «ИНФОТАГ» организаторы, речь идет о $5-10 тыс., которые можно использовать на посадку новых сортов ягод, мульчирование и укрытие плантаций, закупку ирригационного, упаковочного и холодильного оборудования, сельхозтехники.



При этом, вклад бенефициария должен быть не менее 50% необходимых инвестиций.



По мнению авторов проекта, помощь USAID будет способствовать развитию отрасли в Молдове, увеличению площади ягодников, которая на конце 2016 г. равнялась 3 тыс. га – втрое больше, чем в 2010 г.



В прошлом году 90% выращенного урожая ягод была потреблена или переработана в РМ, а остальное отправлено на экспорт, в том числе 950 т малины (на 240 т больше 2015 г.), 360 т клубники (+87,5 т), ежевики 60 т (+40 т).



По прогнозам экспертов, к 2020 г. площади ягодных плантаций Молдовы удвоятся и превысят 6 тыс. га. А урожай превысит 14,5 тыс. т.



Проект USAID «Современное сельское хозяйство в РМ» рассчитан на 2016-2021 гг. и призван помочь сельхозпроизводителям повысить конкурентоспособность выращиваемой продукции с высокой добавленной стоимостью направлен и увеличить продажи как на внутреннем, так и зарубежных рынках.