Столичные власти обещают реализовать все проекты граждан по благоустройству Кишинева

Примэрия Кишинева одобрила все 49 проектов по благоустройству столицы, предложенные горожанами, обещая реализовать их, вне зависимости от числа проголосовавших.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в примэрии, всего проголосовало 4757 человека за 26 проектов, призванных улучшить вид города, 9 - качество дорог, 5 – разрешение проблемы вывода отходов, 3 – бездомных животных и нелегального строительства, а также один проект по решению проблем общественного транспорта.



Согласно оценкам, на их реализацию потребуется 5,7 млн. леев, из которых большинство - 5 млн. - уйдет на ремонт дорог, обустройство детских площадок и дворов. Примэрия готова выделить 1 млн. леев, порядка 300 тыс. леев надеются собрать авторы проектов, а 4,3 млн. они надеются получить от центральных властей.



В скором времени, исполняющий обязанности примара Нистор Грозаву должен определить ответственных за реализацию каждого из проектов.



Из 53 поступивших проектов на рассмотрение примэрии были отобраны 49, которые были вынесены на голосование с 1 по 15 сентября.