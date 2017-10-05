Пожилая американка случайно купила внучке книгу про матерящихся животных

В США пожилая женщина купила внучке Эммерсин, как она думала, детскую книгу под названием "Если бы животные могли говорить" (If animals could talk). Выяснилось, что книга предназначена для взрослых: почти все ее герои используют нецензурную лексику.

На оплошность женщины обратила ее дочь, мать Эммерсин Тиффани.

" Я сейчас умру! Моя мама купила эту книгу моему шестилетнему ребенку, и я позвонила ей, чтобы узнать, открывала ли она книгу? Она не открывала!", — написала она в Twitter.

Животные в книжке действительно разговаривают: медведь жалуется на проблемы с запрещенными веществами, кенгуру ругается в тщетных попытках найти ключи, такса говорит кому-то, что он похож на женский половой орган, ламантин грубо критикует поклонника прогулок на водных видах транспорта.

По словам Тиффани, они с мужем "прыснули от смеха", когда открыли книгу. Бабушка же, узнав о своей ошибке, "сгорела от стыда", пишет РИА Новости.

Тиффани поделилась иллюстрациями из книги на своей странице в Twitter. Многие пользователи поблагодарили ее за веселую историю. Ей написал даже один из соавторов книги Джош Кэссиди, оценивший вкус пожилой женщины.

Тиффани также обратила внимание на увеличение продаж книги после ее поста, и в шутку потребовала "комиссионные".