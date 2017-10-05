На северо-востоке Парижа нашли емкости с бензином и взрыватель

Емкости с бензином и взрыватель были обнаружены в четверг в XIX округе Парижа, передает агентство Франс Пресс.

По данным источников агентства, емкости и взрыватель были найдены под грузовиком компании по производству строительных материалов Lafarge. Второй округ судебной полиции Парижа начал расследование инцидента, сообщает РИА Новости

Власти французской столицы уже не в первый раз за последнюю неделю совершают подобную находку. Ранее сообщалось, что в минувшую субботу в XVI округе Парижа в подъезде жилого дома и рядом с ним были обнаружены несколько баллонов с газом и взрыватель.

Прибывшие на место саперы обезвредили взрывное устройство. Следствие по делу ведет антитеррористическая прокуратура. В рамках расследования были задержаны шесть человек. Глава МВД Жерар Коллон заявил, что один из задержанных представлял угрозу госбезопасности — имел статус fiche S.







