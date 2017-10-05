Арестован глава оргкомитета Олимпиады-2016

Бразильская полиция арестовала главу оргкомитета летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана, который подозревается в участии в коррупционной схеме. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Reuters.

Отмечается, что Нузман мог иметь отношение к покупке голосов членов Международного олимпийского комитета во время выборов столицы Олимпийский игр 2016 года.

Также был задержан экс-директор Национального олимпийского комитета Бразилии Леонардо Гринер, который тоже работал в оргкомитете Рио-2016, сообщает korrespondent.net