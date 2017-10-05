Драка в украинской Раде

В президиуме Верховной Рады в четверг, 5 октября, возникла потасовка. Об этом сообщает Украинская правда.

По данным СМИ, потасовка произошла в ходе рассмотрения законопроекта №7163 Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Народные депутаты от фракций Самопомич и Батькивщина заблокировали президиум парламента.

Спикер Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента, пишет korrespondent.net

Как известно, сегодня вечером народные депутаты должны рассматривать законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона о специальном порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской области.