Назван главный способ уберечься от рака

Специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выяснили, что 40 процентов всех случаев рака, выявленных в США, могли быть вызваны либо самим ожирением, либо другими причинами, способствующими появлению лишнего веса. Таким образом, соблюдение здорового образа жизни является основным способом профилактики злокачественных опухолей. Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 630 тысяч американцев с диагнозом рак. Ученые выявили связь между ожирением и 13 видами злокачественных опухолей, включая рак мозга, пищевода, молочной железы, щитовидной железы, желчного пузыря, желудка, печени, поджелудочной железы, почек, яичников, матки, толстой кишки и множественную миелому. Эти разновидности составили 40 процентов всех случаев рака, зарегистрированных в 2014 году в США, пишет lenta.ru.

Количество случаев рака, связанного с ожирением, увеличилось на семь процентов в период между 2005 и 2014 годами. Число заболевших раком толстой кишки снизилось на 23 процента, что связано с ранней диагностикой предраковых состояний.

Согласно заявлению Лизы Ричардсон (Lisa Richardson), директора отдела профилактики и контроля за раковыми заболеваниями CDC, потеря веса может уменьшить риск злокачественных новообразований.