Молдова и Украина будут совместно осуществлять контроль на границе

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с Республикой Молдовой о совместном контроле на границе. Соответствующее решение было принято сегодня, 4 октября 2017 года, на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Кабмин одобрил соглашение с правительством Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдавскую границу.



Отмечается, что решение было принято правительством на заседании без обсуждения.



При этом Кабмин уполномочил на подписание этого соглашения главу Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала.





