Во Владимирской области поезд врезался в автобус, погибли 16 человек

В Петушинском районе Владимирской области пассажирский поезд врезался в автобус, застрявший на железнодорожном переезде. Как сообщил Следственный комитет, по уточненным данным, погибли 16 человек, в том числе один ребенок.

Среди жертв - граждане Узбекистана и водитель из Казахстана. В автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя из Казахстана, один из водителей погиб, сообщил представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы", - заявили в СКР.

ДТП произошло около 3:30 на переезде в районе станции Покров в Петушинском районе Владимирской области, передает BBC. Автобус в казахстанскими номерами выехал на железнодорожный переезд и заглох, после чего в него врезался пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

Автобус следовал из подмосковного Егорьевска в Казахстан и изменил маршрут, чтобы избежать поста ДПС, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Официально эта информация не подтверждается.

Пресс-служба областного управления МВД сообщает, что у автобуса Mercedes произошла поломка, в момент столкновения он находился на железнодорожном переезде.

"Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Маргарита Шляхова.

По сообщению пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), дежурный по переезду включил сигнал, уведомляющий машинистов поездов о преграде на пути, а машинист поезда применил экстренное торможение, подавая световые и звуковые сигналы. Расстояние до полной остановки состава оказалось недостаточным.

Пострадавших среди пассажиров поезда нет, заявили в полиции. Источник Интерфакса говорил, что машинисты получили травмы.

Спасатели развернули пункт временного размещения в Доме культуры Покрова. "Сейчас там размещены 34 человека. С ними работают психологи", — рассказали в департаменте здравоохранения области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, которое привело к гибели людей.