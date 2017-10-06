Новые подробности бойни в Лас-Вегасе: Паддок рассчитывал убежать

Стивен Паддок, расстрелявший 58 человек из окна гостиницы в Лас-Вегасе, собирался бежать с места преступления, а в планировании массового убийства ему могли помогать неизвестные лица, сообщили представители следствия.

"Стивен Паддок вел тайную жизнь, которая во многом остается не до конца понятной", - заявил журналистам шериф Джо Ломбардо.

Ранее подруга убийцы сообщила, что она не имела представления о намерениях Паддока. Полиция подтвердила, что мотивы стрелявшего остаются все еще неясными.

На пресс-конференции в среду шериф округа Кларк Джо Ломбардо, отвечая на вопрос, есть ли данные о том, что Паддок готовился бежать с места преступления, ответил утвердительно, но отказался сообщить подробности.

В ответ на вопрос, совершил ли Паддок нападение в одиночку, шериф заявил, что с трудом может представить себе, что один человек мог совершить такое.

Ранее местные власти заявляли, что Паддок был "одиночным волком" и что он несет всю ответственность за это подлое преступление, передает ВВС.

Агент ФБР Аарон Руз заявил, что пока не найдено никаких данных о связях Паддока с террористами, но сотрудники бюро все еще не исключают такой возможности.

Власти также сообщили, что Паддок играл в казино всего за несколько часов до преступления, а 33 единицы оружия из 44-х, которыми он владел, были куплены за последний год.

Полиция Чикаго расследует сообщения, что в августе Паддок снимал номер в гостинице с видом на рок-фестиваль Lollapalooza в Чикаго. Известно, что он снял номер-люкс в отеле в высотном здании Ogden на окраине Лас-Вегаса за неделю до преступления, во время другого рок-фестиваля, на котором выступали многие известные группы, включая британскую Muse.