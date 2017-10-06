Рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Накануне его рассмотрение закончилось потасовкой.

На пленарном заседании в пятницу за законопроект проголосовали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, передает ВВС.

Согласно документу Украина фактически отказывается от "антитеррористической операции" в Донбассе. Россия объявляется "страной-агрессором", а территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик называются "временно оккупированными".

Документ был принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

Законопроект меняет структуру управления войсками, действующими в зоне боевых действий. Для "сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях" президент Украины Петр Порошенко предлагает создать объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины.

Сейчас руководство военными силами и средствами в Донбассе осуществляет штаб антитеррористической операции, который подконтролен Службе безопасности Украины, это ограничивает возможность применения армии.

Противников у законопроекта нашлись и в Киеве. Возле Верховной рады накануне митинговали активисты.

В администрации Порошенко необходимость принятия закона объясняют тем, что с ним связано продление санкций против России. Президенту Украины пришлось отзывать, корректировать и вносить заново законопроект.

В доработанный документ внесли пункт о том, что особый статус будет продлен исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины, их военной техники, а также боевиков и наемников.