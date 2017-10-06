Вступил в силу новый тариф на воду для жителей Кагула

Жители Кагула будут платить с сегодняшнего дня в среднем на 15% больше за услуги водоснабжения и канализации, оказываемые АО "Apă-Canal Кагул".

Решение Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении тарифов было опубликовано в Официальном мониторе, передает IPN.



С сегодняшнего дня горожане будут платить 13,87 леев за кубометр воды, по сравнению с 12,12 леями/м3, как было до сих пор. Для экономических агентов вода будет стоить 22,45 леев/м3, по сравнению с 19,50 леями/м3, как было до сих пор.



За услуги канализации, бытовые потребители будут платить 5,96 леев/м3, а экономические агенты – 15,30 леев/м3, увеличившись на 96 и, соответственно, 30 банов/м3.



Тарифы на воду в Кагуле не были увеличены с 2008 года. АО „Apă-Canal – Кагул” попросило НАРЭ увеличить на 46,6% тарифы на воду и канализацию.