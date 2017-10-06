Условия в общежитии Чимишлийской профшколы непригодны для жизни

Просевшие полы, потрескавшиеся стены и старая система канализации. Так выглядит сейчас общежитие Чимишлийской профшколы. Здание не ремонтировали с 1977 года.

Когда-то оно вмещало 400 человек, теперь в нём проживают лишь 87 учащихся. Большинство комнат закрыто из-за неприемлемых условий. Хотя и в тех, что есть жильцы, ситуация плачевная. Практически всю мебель и бытовую технику ребята привозят из дома.



По словам коменданта здания, тяжелее всего учащимся приходится в холодное время года. Утепляют здание подручными средствами.



"Стараемся как можем, чтобы им было хорошо. Пытаемся создать хоть какие-то условия, учитывая то, что имеем", - сказала комендант общежития Нина Тодорова.



Директор профучилища признаёт, что здание нуждается в ремонте, но денег у администрации на это нет.



"Нужно примерно около трёх миллионов леев. Необходимо отремонтировать канализацию, заменить полы, поменять мебель", - сказал директор профучилища Василий Булат.



Год проживания в общежитии обходится учащимся в 243 лея.





