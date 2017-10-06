Украинский депутат бросил дымовую шашку в Верховной Раде

Внефракционный народный депутат Юрий Левченко бросил дымовую шашку в сессионном зале Верховной Рады.

Инцидент произошел, когда парламент рассматривал законопроект О продлении на год действия закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, передает Укринформ.

"Сжег бы эту Верховную Раду, если она будет принимать антиконституционные законы", – прокомментировал свой поступок нардеп.

Также Левченко заявил, что он будет делать подобное и в дальнейшем, передает korrespondent.net.