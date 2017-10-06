Государство будет инвестировать в новые рабочие места

Зарубежные и отечественные кампании получат государственные субсидии для создания новых рабочих мест. На каждого работника государство выделит до 40 тысяч леев. Об этом говорил министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык в ток-шоу Фабрика.

"Мы говорим не только о внешних инвесторах, но и об отечественных. Все имеют право, но есть определенные условия, чтобы получить эти 40 тысяч леев от государства", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.



Согласно проекту, который предстоит обсудить в правительстве, компании не должны иметь задолженности перед государством. К тому же, в течение трех лет они не смогут сокращать рабочие места. Октавиан Калмык также говорил и о газопроводе Яссы-Унгены, который до конца 2018 должен быть протянут до Кишинева. Он заявил, что работы начнутся с начала следующего года.



"Мы должны завершить строительство газопровода, который проложили в 2015 году. Нужно довести его до основных потребителей, чтобы он действительно стал функциональным", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.



Министр также заверил, что ремонт трассы Кишинев-Унгены, начатый три года назад, будет ускорен.



