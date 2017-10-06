Продюсера Властелина колец обвинили в сексуальных домогательствах

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который известен по фильмам "Убить Билла" и "Властелин колец", обвинили в сексуальных домогательствах, передает The New York Times.

Издание отмечает, что мужчина вел себя некорректно по отношению к своим сотрудницам на протяжении почти трех десятилетий. В ответ на близость Вайнштейн сулил женщинам перспективы карьерного роста.

Обвинения поступили сразу от нескольких девушек. По словам пострадавших, они долго держали это в тайне, поскольку опасались возмездия Вайнштейна. А некоторые просто стыдились в этом признаться.

Одна из женщин, экс-сотрудница Лора Мэдден, рассказала, что Вайнштейн просил её провести сеансы массажа в гостиницах Дублина и Лондона, начиная с 1991 года.

А манекенщица Амбра Баттилана вызвала полицию, отметив, что продюсер схватил её за грудь и собирался залезть под юбку. В ответ на эти обвинения Вайнштейн выразил сожаление в связи со своим поведением и отметил, что хочет на время оставить работу, передает korrespondent.net.