В США казнили мужчину за убийство 34-летней давности

В США в штате Флорида за двойное убийство, совершенное в 1983 году, был казнен мужчина. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что осужденного Майкла Лэмбрикса казнили путем введения инъекции в тюрьме штата. Что характерно, мужчина так и не сознался в содеянном.

Лэмбрикс направлял апелляцию в Верховный суд США, утверждая, что в отношении него собираются использовать неконституционный метод казни, однако суд апелляцию отклонил, передает korrespondent.net.