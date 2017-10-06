Это что за зверь? - дельфины засмотрелись на белок в американском океанариуме. ВИДЕО

Сотрудница океанариума Sea World во Флориде Эми Шумахер опубликовала на своей странице в Facebook кадры, где показана реакция дельфинов на визит двух белок.

Как показано на видео, четыре дельфина с заметным интересом наблюдали за передвижениями одной из навестивших их белок, стараясь не упустить ее из виду. Позже к зрелищу присоединился пятый дельфин.

"Если вам нужно скрасить день экстраординарной умильностью, взгляните, что произошло, когда к деткам пришли гости", – написала Шумахер в Facebook.

Видео уже набрало в Facebook более 1,4 млн просмотров. Позже ролик был опубликован на YouTube, передает korrespondent.net.