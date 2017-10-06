"Буйный призрак" попал на камеру видеонаблюдения в ирландской школе

Необъяснимое явление в одной из школ в ирландском Корке попало на камеры наблюдения, передает Mirror.

В начале видео в дальней части коридора открывается дверь в одну из аудиторий. Через некоторое время она закрывается. После этого начинает раскачиваться школьный шкафчик. Затем на кадрах можно увидеть, как распахивается одна из ячеек шкафчика и из нее падают учебные принадлежности. В конце ролика необъяснимое происходит и с предупреждающей табличкой на полу, пишет РИА Новости

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице учебного заведения в Facebook.

"Есть ли у кого-нибудь номер охотников за привидениями", — говорится в комментарии к записи.

Инцидент, как видно на пленке, произошел первого октября.







