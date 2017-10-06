Тропический шторм в Центральной Америке убил 22 человека

Тропический шторм "Нэйт", бушующий в Центральной Америке, стал причиной гибели 22 человек в Никарагуа и Коста-Рике.

Вице-президент Никарагуа Розарио Мурильо заявил о 15 подтвержденных жертвах. В свою очередь, президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис объявил о семи погибших и 15 пропавших без вести. Из районов бедствия эвакуированы несколько тысяч человек, передает Лента.ру.

По словам синоптиков, «Нэйт» движется в сторону Гондураса, а через несколько дней достигнет Нового Орлеана (штат Луизиана, США). Мэр города Митч Ландрие объявил о введении чрезвычайного положения. «Для жителей Нового Орлеана нет никаких оснований для паники, но есть основания для подготовки», — заявил градоначальник.