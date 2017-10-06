Отец семейства сжег жену и пятерых детей в Японии

Мать и пятеро детей погибли в результате поджога в жилом доме в Японии, сообщил местный телеканал TBS.

Трагический случай произошел в городе Хитати префектуры Ибараки.

По данным TBS, мужчина в возрасте около сорока лет явился в полицию, назвал себя отцом погибших и сказал, что он устроил поджог.

"Я устроил поджог в доме", — признался он.

Полиция и пожарные сообщили, что пожар произошел на рассвете на первом этаже одной из квартир в комплексе социальных домов в Хитати.

В квартире проживали семеро — пять детей от трех до 11 лет и двое их родителей.

По данным телеканала, огонь быстро потушили и на месте возгорания обнаружили тела пятерых человек. Старшая, 11-летняя девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и там же скончалась, сообщает

РИА Новости





