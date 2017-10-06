Ученые обнаружили в меде пестициды, которые могут навредить пчелам и несут потенциальную угрозу для людей. Результаты их исследований опубликованы в журнале Science.
Эксперты во главе с доктором Эдвардом Митчелом из швейцарского Университета Невшателя протестировали 198 образцов меда с каждого континента, кроме Антарктики, на содержание пестицидов, и обнаружили, что в 75 процентах выявляется минимум один вид неоникотиноида .
Более двух пятых образцов содержали два или более видов этого химиката, примерно 10 процентов — четыре или пять.
По словам исследователей, полученные данные можно назвать "тревожными", "отрезвляющими" и воспринимать как реальную угрозу для окружающей среды. Они подчеркнули, что в большинстве случаев количество пестицидов в меде не превышало уровень, при котором потребление этого продукта безопасно для людей. Однако были и исключения — в частности, образцы из Германии и Польши.
"Если говорить об острой токсичности, то это точно не убьет потребителей меда и вряд ли нанесет какой-то ощутимый вред. Но мы не знаем, есть ли какие-то долгоиграющие, хронические эффекты от пожизненного доступа коктейля из этих или каких-либо других пестицидов к нашему меду и другой еде", — заявил он, отметив, что провести соответствующие исследования не представляется возможным, пишет РИА Новости
Комментарии
- Назван главный способ уберечься от рака
- Швейцарцев предупредили об опасности цунами
- Доказан вред заменителей сахара
- Появление айсберга А-68 освободило древние формы жизни
- Рассекречены документы ЦРУ о советских ракетах
- Найдены новые доказательства космического происхождения жизни
- НАСА предлагает любым желающим отправить свое имя на Марс
- Опубликовано первое в истории панорамное видео из открытого космоса
- Черный чай помогает сбросить лишний вес
- Нобель по химии присужден за метод мгновенной заморозки молекул
- В Японии изобрели робота-подушку с хвостом. ВИДЕО
- ООН: В 2016 году были убиты или искалечены более 8 тысяч детей
- В двух селах Молдовы зарегистрированы случаи бешенства
- США планируют отправить людей на Луну
- Владельцам сельхозугодий разрешат строить агротуристические пансионаты
- Заявления о свадьбе Ренаты Литвиновой и Земфиры оказались ложью
- Назван главный способ уберечься от рака
- Молдова и Украина будут совместно осуществлять контроль на границе
- Уроженка Тирасполя похудела на 85 килограммов, чтобы вернуть мужа
- Школьник прыгнул под колеса автомобиля на Ботанике. ВИДЕО
- Двигатель аэробуса Air France развалился в воздухе
- В Китае произошло мощное землетрясение
- Задержан предприниматель Андрей Гаргалык по подозрению в уклонении от уплаты налогов
- Заявления о свадьбе Ренаты Литвиновой и Земфиры оказались ложью
- NASA: к Земле летит астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Смело назначайте свидания.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожны с начальником.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможны приятные приключения. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Будьте осторожны с самолетом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW