Ученые обнаружили в меде пестициды

Ученые обнаружили в меде пестициды, которые могут навредить пчелам и несут потенциальную угрозу для людей. Результаты их исследований опубликованы в журнале Science.

Эксперты во главе с доктором Эдвардом Митчелом из швейцарского Университета Невшателя протестировали 198 образцов меда с каждого континента, кроме Антарктики, на содержание пестицидов, и обнаружили, что в 75 процентах выявляется минимум один вид неоникотиноида .

Более двух пятых образцов содержали два или более видов этого химиката, примерно 10 процентов — четыре или пять.

По словам исследователей, полученные данные можно назвать "тревожными", "отрезвляющими" и воспринимать как реальную угрозу для окружающей среды. Они подчеркнули, что в большинстве случаев количество пестицидов в меде не превышало уровень, при котором потребление этого продукта безопасно для людей. Однако были и исключения — в частности, образцы из Германии и Польши.

Дэйв Гулсон, профессор биологии в Университете Суссекса, отмечает , что уровень негативного воздействия этих веществ на организм человека предсказать трудно.

"Если говорить об острой токсичности, то это точно не убьет потребителей меда и вряд ли нанесет какой-то ощутимый вред. Но мы не знаем, есть ли какие-то долгоиграющие, хронические эффекты от пожизненного доступа коктейля из этих или каких-либо других пестицидов к нашему меду и другой еде", — заявил он, отметив, что провести соответствующие исследования не представляется возможным, пишет РИА Новости





