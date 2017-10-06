В Коста-Рике из-за шторма объявили режим ЧП и два дополнительных выходных

Режим чрезвычайного положения и два дополнительных выходных дня введены в Коста-Рике указом президента Луиса Гильермо Солиса из-за обрушившегося на страну тропического шторма "Нэйт".

По последним данным, стихия унесла жизни не менее семи человек, еще 10 пропали без вести в результате наводнений, обрушений и падений деревьев.



"Мы решили объявить национальное чрезвычайное положение на всей территории страны, также вводятся выходные дни (четверг и пятница) для всех, за исключением сил по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации и необходимого административного персонала", — написал президент Солис в своем микроблоге в Twitter.

Также власти объявили о приостановке занятий в школах в четверг и пятницу по всей территории страны, пишет РИА Новости

