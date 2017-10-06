Спецслужбы Германии потребовали расширения полномочий

Спецслужбы Германии – Федеральная разведывательная служба (BND), Федеральное ведомство по защите Конституции (контрразведка) и военная контрразведка (MAD) – хотят расширения своих полномочий и увеличения финансирования. Об этом руководители ведомств заявили в ходе первых публичных слушаний в профильном комитете Бундестага, передает Укринформ.

"Службы нуждаются в полном наборе инструментов, с помощью которых мы можем решить проблемы сегодняшнего дня", – заявил глава контрразведки Ханс-Георг Маасен.

В частности, по его словам, если будут получены данные, что сервер Бундестага взломан (как это случилось в 2015 году) и данные уходят на сервер за рубежом, спецслужбы должны иметь возможность в рамках оперативных мер уничтожить эти данные, пока их не сделали достоянием общественности. Для этого, отметил Маасен, у ведомства есть технические возможности, но не достает правовых полномочий.

Глава BND Бруно Каль со своей стороны предложил разрешить проведение контратак в случае определения источника кибератаки, передает korrespondent.net.

Все руководители спецслужб назвали кибершпионаж в числе основных угроз безопасности наравне с исламским экстремизмом. Упомянули они и Россию, в контексте того, что кибератак в ходе избирательной кампании в ФРГ не было зафиксировано, объясняя это тем, что в Кремле осознали, что "политические издержки такого вмешательства были бы слишком высоки".

Все руководители говорили о том, что для более эффективной работы нужно больше денег и централизации.

Депутатам сообщили также, что лишь в этом году контрразведка получила 650 сигналов от населения по поводу исламистов, которые могут готовить теракты. А также о том, что военная контрразведка в среднем каждый год выявляет среди своих служащих трех исламистов, что в сравнении с общим число населения непропорционально высоко.