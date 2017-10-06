Телеведущая умерла из-за сверхурочной работы в Японии

Сотрудница ведущей японской вещательной корпорации NHK Мива Садо умерла от сердечной недостаточности, вызванной усталостью на работе. Об этом сообщили в самой компании, пишет The Guardian.

В 2013 году в период выборов в ассамблею Токио 31-летняя Садо отработала 159 часов сверх нормы, отдыхая всего по два дня в месяц. В среднем ее рабочий день длился около 12 часов. Через три дня после объявления результатов голосования ее нашли мертвой в своей кровати с телефоном в руке, пишет РИА Новости

В компании признали проблемы с организацией труда и объяснили, что не обнародовали эту информацию раньше из уважения к чувствам родственников.







