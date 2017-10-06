В этом году на награду претендовали 318 кандидатов, в том числе 215 человек и 103 общественные и международные организации.

Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем (1833-1896).

В отличие от других нобелевских наград, церемония вручения премии мира проходит в Осло, в тот же день, что и в Стокгольме — 10 декабря, в день кончины Нобеля. Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны, напоминает РИА Новости.