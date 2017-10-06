Стало известно, когда закончатся съемки восьмого сезона Игры престолов

Несмотря на то, что 8 сезон одного из самых популярных сериалов современности Игра престолов будет самым коротким, его съемки могут занять столько же времени, как и всех предыдущих. Следовательно, возвращения любимых героев вполне вероятно стоит ждать не ранее 2019.

Актер Лиам Каннингэм, который играет Давоса Сиворта, сообщил в интервью: «[Эпизоды] определенно будут дольше. Мы сейчас начнем снимать и будем делать это вплоть до лета. В прошлом сезоне мы шесть месяцев снимали десять эпизодов, а сейчас тратим намного больше времени, но для шести эпизодов. Так что, очевидно, это выльется в более долгие серии».



Сезон Игры престолов обычно снимается в течение примерно шести месяцев, как правило, начиная с декабря (7 сезон снимался с августа по февраль). Съемки последнего сезона начинаются в этом месяце, сообщает nv.ua

Что касается продолжительности продакшна, создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс ранее говорили, что планируют потратить полтора года на финальный сезон. Если продакшн не стартует до лета, выход финальной части в 2019-м более похож на реальность, с учетом большого количества пост-продакшна, необходимого для фэнтези.

«Я думаю, что в последнем сезоне потребуется много времени на съемки, потому что создатели смогут использовать только одну съемочную группу, так как мы все появляется в одних и тех же сценах, - сказал актер Иэн Глен. - Мы все начинаем занимать одну и ту же территорию, мы все начинаем находиться в одних и тех же сюжетных линиях, и поэтому невозможно вовлечь две съемочные группы».

Восьмой сезон будут режиссировать три команды режиссеров: победители премии Emmy за предыдущие сезоны Игры Мигель Сапочник и Дэвид Наттер, а также Бениофф и Вайс.