Ученые сравнили системы искусственного интеллекта, и выяснили, что у сервиса Google IQ находится на уровне 43,7 баллов. Далее следуют Baidu (33), Microsoft's Bing (32) и, наконец, Siri (24). Отмечается, что, несмотря на лидерство Google среди этих систем, сервису еще придется проделать долгий путь, чтобы приблизиться к уровню человеческого интеллекта. Для сравнения — у среднестатистической 6-летней девочки IQ составляет 55,5 балла, согласно исследованию.

Siri — персональный помощник, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS и macOS от Apple, напоминает РИА Новости. Корпорация впервые применила программу в iPhone 4s в 2011 году. В 2015 году Siri стала также поддерживать русский язык.