Сделай сам: в США поступил в продажу 3D-принтер для печати оружия

Американская компания Defense Distributed начала продажи настольного 3D-принтера Ghost Gunner 2, который может печатать пистолеты.

Ghost Gunner 2 является миниатюрным фрезерным станком, поскольку позволяет изготавливать оружие из специальных алюминиевых заготовок, пишет Wired.

Его создал юрист и изобретатель Коди Уилсон, который ранее создал на 3D-принтере первый в мире рабочий образец пластикового однозарядного пистолета The Liberator. Новое устройство Коди Уилсона, пишет Wired, предназначено, "чтобы бросить вызов самой сути контроля над огнестрельным оружием".

"Этот станок унижает власть, которая хочет унизить нас", - сказал Уилсон, который выступает за право американцев производить, хранить, носить и использовать огнестрельное оружие.

По словам разработчиков, Ghost Gunner 2 может использоваться для производства нижних приемников для винтовок AR-15 и AR-308, а также рамок пистолетов M1911. При наличии электронных чертежей владелец Ghost Gunner 2 может изготовить большинство деталей оружия, за исключением пружин и стволов, пишет nv.ua

Станок Ghost Gunner 2 оценивается в $1675, а заготовки для оружия - примерно по $100 каждая. Чертежи оружия в формате .dd выложены в свободный доступ.

Отмечается, что граждане США имеют право самостоятельно изготавливать огнестрельное оружие, но не могут передавать его другим лицам. При этом в продаже есть почти все компоненты пистолетов, кроме рамок, на которые наносится серийный номер и которые необходимо регистрировать.