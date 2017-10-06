Королевская жизнь: чем любит завтракать королева Елизавета ІІ

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди в интервью журналу Marie Claire рассказал, чем любит завтракать королева Елизавета.

"Завтрак Ее Величества очень прост. Немного хлопьев Kellogg’s из пластикового контейнера, которые она себе насыпает сама. И чай Дарджилинг", - рассказывает МакГрейди о привычном начале дня 91-летней королевы. Бывший шеф уточнил, что Елизавета обычно использует "пластиковый желтый контейнер Tupperware".

Кроме того, он рассказал, что королева любит черный шоколад, но терпеть не может чеснок (она ненавидит его запах, а также вкус).

"В Букингемском дворце мы сделали книгу с меню, которую мы отправляем королеве, и она может выбрать блюда, которые ей хотелось бы. Книга возвращается на кухню, и мы их готовим. Меню королевы делается на три или более дней вперед, и она придерживается его скрупулезно", - говорит МакГрейди.

Вместе с тем он рассказал, что королева не единственный любитель обычной еды в королевской семье. МакГрейди также поделился, что принцы Уильям и Гарри, когда были маленькими, любили фаст-фуд: "Я помню, как принцесса [Диана] однажды появилась на кухне и сказала: "Отмените обед для мальчиков, я их забираю, мы пойдем в McDonald’s", пишет nv.ua