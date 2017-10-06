Владельцам сельхозугодий разрешат строить агротуристические пансионаты

Владельцы сельхозугодий смогут строить агротуристические пансионаты на их территории без необходимости менять целевое назначение этих земельных участков.

Соответствующие изменения содержатся в проекте внесения поправок в Земельный кодекс, принятом накануне парламентом в первом чтении, передает Молдпрес. Согласно проекту, новые правила будут применимы только для тех землевладельцев, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью не менее пяти лет.

Автор проекта - Министерство сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды - рассчитывает, что таким образом будут созданы новые возможности для трудоустройства в сельской местности и развития винного туризма.

Документ призван внести вклад в реализацию Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности на 2014-2020 годы. Согласно статистическим данным, в Молдове действует более 20 агропансионатов.