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США планируют отправить людей на Луну
// фото: indiatvnews.com
12:43, 06 Oct 2017
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Вице-президент США Майк Пенс объявил, что власти страны приложат все усилия, чтобы американцы "вернулись на Луну".

Политик объявил, что уже подписано правительственное распоряжение восстановить Национальный совет по космосу.

"Совет проведет свое первое заседание за почти 25 лет, со мной в качестве председателя. Я несу вам простое сообщение: Америка будет идти в космос снова. В ближайших годы американская промышленность должна быть первой, чтобы поддерживать постоянное коммерческое присутствие человека в условиях низкой околоземной орбиты", - подчеркнул Майк Пенс.

Пенс добавил, что путешествие в космос не закончится на Луне. По словам вице-президента, США намерены стать первой страной, которая сможет отправить людей на Марс. Однако, кажется, основные цели этих миссий будут коммерческими, а не научными. Как отметил Пенс, "бизнес лидирует в космических технологиях, и мы намерены почерпнуть из этого бездонного колодца инноваций, чтобы решить вызовы, лежащие перед нами".

Майк Пенс также напомнил, что в 2017 году, США все еще полагаются на россиян в отправке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), каждая из которых стоит более 76 миллионов долларов за одно место. Политик призвал не допустить отставания страны от конкурентов в космических разработках, пишет nv.ua

"Мы вернем американских астронавтов на Луну – не только оставить следы и флаги, но и построим фундамент, который нам нужен для отправки американцев на Марс и на другие планеты", – заявил вице-президент США.

Впрочем, журналисты Science Alert отмечают, что планы политиков выглядят слишком размытыми. А лунные базы и околземные миссии предназначены в первую очередь для получения финансирования, а не для стимуляции полетов на Марс.




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