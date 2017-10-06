Японская компания Yukai Engineering разработала робота-подушку с хвостом, как у домашних питомцев. Об этом сообщает издание The Verge.
"Терапевтический робот" будет полезен одиноким горожанам, детям и старикам, сообщают в компании. Достаточно лишь погладить робота и увидеть, как он реагирует на прикосновения и виляет хвостом, чтобы почувствовать себя лучше.
Модель планируется выпускать в двух цветах — сером и коричневом.
Продажи новинки начнутся летом 2018 года. Подушка с хвостом обойдётся японцам в 100 долларов, пишет life.ru.
Комментарии
- США планируют отправить людей на Луну
- Сделай сам: в США поступил в продажу 3D-принтер для печати оружия
- Siri назвали самым глупым искусственным интеллектом
- "Бесклавиатурный" BlackBerry показали на новом фото
- Назван смартфон с лучшей в мире камерой
- В Tinder стартовала кампания против мужчин-грубиянов
- Наушники Google могут понимать речь на 40 языках
- Google показал тончайший хромобук Pixelbook
- Honda впервые в истории закроет завод в Японии
- Apple прекратила поддерживать iOS 10.3.3 и iOS 11
- В Японии изобрели робота-подушку с хвостом. ВИДЕО
- ООН: В 2016 году были убиты или искалечены более 8 тысяч детей
- В двух селах Молдовы зарегистрированы случаи бешенства
- США планируют отправить людей на Луну
- Владельцам сельхозугодий разрешат строить агротуристические пансионаты
- Заявления о свадьбе Ренаты Литвиновой и Земфиры оказались ложью
- Назван главный способ уберечься от рака
- Молдова и Украина будут совместно осуществлять контроль на границе
- Уроженка Тирасполя похудела на 85 килограммов, чтобы вернуть мужа
- Школьник прыгнул под колеса автомобиля на Ботанике. ВИДЕО
- Двигатель аэробуса Air France развалился в воздухе
- В Китае произошло мощное землетрясение
- Задержан предприниматель Андрей Гаргалык по подозрению в уклонении от уплаты налогов
- Заявления о свадьбе Ренаты Литвиновой и Земфиры оказались ложью
- NASA: к Земле летит астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Смело назначайте свидания.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожны с начальником.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможны приятные приключения. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Будьте осторожны с самолетом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW