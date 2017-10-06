В Японии изобрели робота-подушку с хвостом. ВИДЕО

Японская компания Yukai Engineering разработала робота-подушку с хвостом, как у домашних питомцев. Об этом сообщает издание The Verge.

"Терапевтический робот" будет полезен одиноким горожанам, детям и старикам, сообщают в компании. Достаточно лишь погладить робота и увидеть, как он реагирует на прикосновения и виляет хвостом, чтобы почувствовать себя лучше.

Модель планируется выпускать в двух цветах — сером и коричневом.

Продажи новинки начнутся летом 2018 года. Подушка с хвостом обойдётся японцам в 100 долларов, пишет life.ru.