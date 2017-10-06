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Красноярец три дня втыкал нож в тело своей бывшей девушки, а затем перерезал ей горло
// фото: Moscow-Live.ru
13:44, 06 Oct 2017
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Красноярские следователи задержали 29-летнего жителя Лесосибирска, который три дня истязал свою бывшую подругу, а затем убил ее на глазах у их общего ребенка.

В сообщении на сайте красноярского управления СКР говорится, что в среду, 4 октября, между 25-летней женщиной и ее бывшим сожителем произошел бытовой конфликт, "после чего злоумышленник нанес ей многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте".

"Накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее дочь не отвечает на ее телефонные звонки и не открывает дверь, при этом в  квартире находятся посторонние. Прибывшему на место происшествия участковому уполномоченному полиции дверь открыл бывший сожитель дочери. В квартире полицейский обнаружил тело 25-летней женщины с множественными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

Newslab со ссылкой на родственников убитой пишет, что задержанный издевался над своей жертвой в течение трех суток, "истыкал ее всю ножом и в конце концов перерезал горло". Как сообщается, мужчина давно угрожал бывшей пассии расправой и она даже жаловалась на него в полицию. А убийство он совершил на глазах у их общей трехлетней дочери.

Следователи пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию. В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины, ребенок помещен в  реабилитационный центр, передает newsru.com.




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