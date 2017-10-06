В Индонезии выпустили Tinder, где можно найти ещё одну жену

Вы наверняка слышали истории о том, как пара, познакомившаяся в Интернете, решила пожениться и всё у них хорошо. Есть даже интересная статистика, согласно которой каждый третий из пользователей "Тиндера" состоит в отношениях. Как оказалось, это приложение подходит не всем, поэтому на арене появляется AyoPoligami.

Как можно понять из названия приложения, AyoPoligami рассчитано на довольно узкую аудиторию, имеющую тем не менее широкий круг интересов и знакомств. The Mirror пишет, что с его помощью можно найти себе вторую жену — не следующую, а вторую, вдобавок к существующей. Кроме того, пользователи может общаться с другими мужчинами, имеющими схожие убеждения.

Тем не менее аудитория для этого приложения уже нашлась. Например, в Индонезии полигамия не возбраняется, а многоженство разрешено по закону. Индонезиец может взять на поруки одновременно до четырёх жён, пишет life.ru

Как и в "Тиндере", пользователь может просматривать профили остальных, делая свайп вправо или влево в зависимости от того, понравился ли ему человек или нет. Один из пользователей, Иус Юсуф Фасиях, многоженец с опытом установил себе это приложение ещё в апреле, когда оно только вышло. Он говорит, что в нём очень много тех, кто является начинающим полигамистом, и, конечно же, они ищут совета у мужчин с опытом. На вопросы журналистов, ищет ли он там себе третью жену, Фасиях ничего не ответил.