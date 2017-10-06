Очередная волна эвакуаций из-за звонков о минировании происходит в пятницу, 6 октября, в Москве и области. С утра и до полудня в экстренные службы поступило уже более 50 сигналов.
"С 09:51 до 12:24 мск в правоохранительные органы поступило 51 сообщение об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. Часом ранее сообщалось о 35 поступивших сообщениях. Отмечалось, что "они продолжают поступать". Каждое из сообщений проверяется, проводится эвакуация, сообщали в службах.
Там отмечали, что среди якобы заминированных объектов числятся управы, школы, детские сады. Источник "Интерфакса" сообщил, что большая часть анонимных сообщений касалась зданий, расположенных в Центральном административном округе Москвы.
Из пяти школ столицы эвакуировано более 1,5 тысячи человек. Также в столице эвакуировали Мособлдуму.
Волна эвакуаций проводится и в Подмосковье. Там эвакуировали 41 школу. Из помещений выведено порядка 6 тыс. человек. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали Дом правительства Московской области в Красногорске.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей, напоминает newsru.com.
По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.
Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлены четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 миллионов рублей, отметил Бортников.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Смело назначайте свидания.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Побольше решительности и сосредоточенности.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожны с начальником.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Удачный день для людей творческих профессий.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможны приятные приключения. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вечером ждите приятных гостей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Будьте осторожны с самолетом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW