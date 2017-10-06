В Москве очередная волна эвакуаций из-за звонков о минировании

Очередная волна эвакуаций из-за звонков о минировании происходит в пятницу, 6 октября, в Москве и области. С утра и до полудня в экстренные службы поступило уже более 50 сигналов.

"С 09:51 до 12:24 мск в правоохранительные органы поступило 51 сообщение об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. Часом ранее сообщалось о 35 поступивших сообщениях. Отмечалось, что "они продолжают поступать". Каждое из сообщений проверяется, проводится эвакуация, сообщали в службах.

Там отмечали, что среди якобы заминированных объектов числятся управы, школы, детские сады. Источник "Интерфакса" сообщил, что большая часть анонимных сообщений касалась зданий, расположенных в Центральном административном округе Москвы.

Из пяти школ столицы эвакуировано более 1,5 тысячи человек. Также в столице эвакуировали Мособлдуму.

Волна эвакуаций проводится и в Подмосковье. Там эвакуировали 41 школу. Из помещений выведено порядка 6 тыс. человек. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали Дом правительства Московской области в Красногорске.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей, напоминает newsru.com.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.

Как сообщил накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников, установлены четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. По его словам, они находятся за границей, но у них есть пособники в РФ. Ущерб от их действий только за первые дни составил более 300 миллионов рублей, отметил Бортников.