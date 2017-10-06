В игре про Бэтмена использовали фото убитого российского посла в Турции

В приключенческой игре о Бэтмене Batman: The Enemy Within от независимой студии Telltale Games обнаружили изображение российского посла Андрея Карлова. Тело дипломата, лежащего посреди помещения банка, заметили пользователи Твиттера.

Момент с появлением Карлова происходит примерно на 19 минуте второго эпизода игры. Бэтмен и Альфред обсуждают детали двух преступлений и в какой-то момент открывают на экране снимок из банка, где на полу лежит тело российского посла.

Разработчики использовали одну из популярных фотографий, сделанных после убийства Карлова: на кадре убийца стоит над его телом на фотовыставке. В Telltale Games вырезали изображение дипломата и чуть обработали, чтобы оно не выделялось на фоне игровой локации, передает tjournal.ru.

Фото Reuters

Студия пока не давала никаких комментариев о том, почему она решила использовать фотографию Карлова. Как заметил один из пользователей Твиттера, вероятно снимок добавил один из художников, а разработчики не проверили, кто на нём изображён.

Российского посла Андрея Карлова застрелили 19 декабря: мужчина под видом полицейского ворвался в Галерею современного искусства в Анкаре и выстрелил в дипломата. Нападавшего убили в ходе перестрелки с турецкими полицейскими.

Инцидент попал в объективы фото и видео камер: в результате снимок террориста победил в главной номинации World Press Photo.