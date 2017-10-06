Вокруг Эйфелевой башни начали строительство стеклянной стены

Эйфелеву башню превращают в неприступную крепость. В Париже начались работы по возведению стеклянного ограждения вокруг самой известной достопримечательности города. Власти говорят - таким образом они якобы смогут снизить угрозу терактов.

Защищать туристов и местных жителей будут трехметровые пуленепробиваемые стены, а в скверах, садах и парках рядом с ней появятся отдельные заборы. Строительство планируют завершить до конца следующего года, пишет ren.tv

Однако французы упрекают правительство в недальновидности - бункер поможет лишь тем, кто находится в его пределах. Но теракт может произойти где угодно, а безопасность за границами стен никто не обеспечивает.