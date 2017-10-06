Эксперты назвали лучшие бары мира

Эксперты The Worl'ds 50 Best Bars 2017 определили лучшие в мире бары.

На первом месте оказался лондонский American Bar, о чем отмечается на сайте премии. Он функционирует вот уже 125 лет и расположен в отеле Savoy. Как отмечают эксперты - бар находится в авангарде мировой коктейльной культуры.

На второй позиции в списке идет лондонское заведение Dandelyan, расположенное в отеле Mondrian. А на третьей - нью-йоркский The Nomad.

В ТОП-10 специалистами также были включены бары Афин, Сингапура и Шанхая, передает korrespondent.net.