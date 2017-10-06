Андрей Галбур примет участие в спецзаседании Совета министров иностранных дел стран ГУАМ

Министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур примет участие в специальном заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), которое состоится 7-9 октября в столице Грузии.

Заседание организовано грузинской стороной как председательствующим государством и приурочено к 20-летию создания организации (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

На заседании министры иностранных дел обсудят разнообразные вопросы сотрудничества в рамках организации, а также перспективы ее развития.

На полях встречи министр Галбур проведет ряд встреч с коллегами из стран-членов ГУАМ и высшим руководством Грузии, передает Молдпрес.