Музей туалетных сидений выставлен на продажу в США

96-летний житель Техаса Барни Смит выставил на продажу принадлежащий ему музей разрисованных туалетных сидений, которые мужчина собирал полвека. В настоящий момент в Toilet Seat Art Museum представлены около 1,3 тысячи подобных экспонатов. Американец решил продать выставку, так как не может больше ей управлять в силу возраста, сообщает UPI.

За коллекцию туалетных сидений со всего света, которую Барни Смит собирал несколько десятилетий, он хочет от 15 до 25 тысяч долларов. Пенсионер надеется, что человек, который купит его коллекцию, сможет заботиться о ней должным образом.

Друзья Смита собираются перевезти его коллекцию в Сан-Антонио и разместить в отдельном здании. В настоящий момент выставка все еще работает, вход на нее бесплатный, пишет vesti.ru