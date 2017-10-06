Представлен гаджет для бесконтактного измерения калорийности еды

Компания Panasonic представила прототип прибора для бесконтактного измерения содержания калорий в пище CaloRieco. Для того, чтобы узнать питательную ценность блюда, пользователю нужно только поместить его в устройство на 10 секунд.

При этом жертвовать внешним видом блюда, измельчая его, не придется: новинка определит состав блюда с помощью инфракрасного анализа. По словам Каори Манабе, директора по развитию бизнеса корпорации Panasonic, разные ингредиенты отражают инфракрасные лучи по-разному, что позволяет умному устройству их идентифицировать.

После анализа информация о весе, составе, количестве белков, жиров и углеводов появится на экране CaloRieco, затем данные могут передаваться в облако, а пользователь всегда сможет получить к ним доступ через приложение на смартфоне или планшете. Система сообщит, сколько калорий от дневной нормы осталось, и порекомендует блюда, которые можно еще употребить. Это поможет пользователю не страдать от однообразной диеты.

По задумке разработчиков устройство CaloRieco может быть полезно людям с различными заболеваниями, которые вынуждены считать калории –– например, больным сахарным диабетом, сообщает vesti.ru.