Обыски в минфине: задержана вице-министр

В результате обысков в здании Министерства финансов были задержаны четыре человека - вице-министр Мария Кэрэуш и трое предпринимателей.

Ранее чиновницу доставили в Наццентр антикоррупции.

"Офицеры НАЦ делают свою работу. Я не признаю свою вину. Я не брала взятку", - заявила Кэрэуш журналистам, когда ее попросили прокомментировать обвинения, добавив, что в ходе обысков правоохранители не нашли деньги.

Обыски в здании ведомства начались этим утром. Информацию подтвердила пресс-секретарь Наццентра антикоррупции Анжела Старински. Обыски проводят по уголовному делу, открытому по факту коррупции. По данным СМИ, речь идет о подтасовке результатов тендеров госзакупок.