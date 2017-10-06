В украинских Карпатах достроили тоннель в ЕС

Завершилось строительство нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах, который находится в 30 метрах от действующего технически изношенного тоннеля. Об этом сообщается на сайте строительной ассоциации Интербудмонтаж.

Как отмечается, длина тоннеля с двумя железнодорожными полотнами составила 1764,5 метра, передает korrespondent.net.

Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

Тоннель построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того его слабая пропускная способность накладывает ограничения на весь международный транспортный коридор.

Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 метров, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и пролегает на максимальной глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

Впервые о строительстве тоннеля заговорили в 2011 году. И лишь в 2014 году Европейский инвестиционный банк объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для строительства Бескидского железнодорожного тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз.