Ураган "Ирма" принес в США советскую реликвию, вызвавшую подозрения в шпионаже

Буй весом в полтонны появился на пляже Дания Бич после того, как стих ураган «Ирма». На приборе красовалась надпись «Гидрометслужба СССР».

О «ржавой реликвии эпохи холодной войны» рассказало издание Sun Sentinel. Буй извлекли через несколько дней после того, как ураган «Ирма» пронесся через город. Вероятнее всего, буй оторвался где-то недалеко от Кубы и пересек около 560 км по направлению к западному побережью США.

Учитывая исторически тесные связи Кубы с Советским союзом, у обнаруживших буй возникли подозрения, что этот прибор был шпионским. Эксперты, осмотрев предмет, пришли к выводу, что буй предназначался для измерения температуры, движения и глубины воды, а также для определения высоты волн, передает Моя планета.

Конспирологи уверены, что у прибора было двойное предназначение: буй располагался на «советской базе» на Кубе и предназначался для наблюдения за США и навигации советских судов, перевозящих грузы на Остров свободы, уверены некоторые специалисты.

Вероятным доказательством того, что дело нечисто, стала одна ситуация: буй пытались «перехватить» неизвестные люди, которые представились членами следственной группы ВМС. Когда их попросили оставить визитки, мужчины скрылись.

Однако в пресс-службе Командования военно-морских систем США подтвердили, что это были двое инженеров организации, которые пришли взглянуть на буй ради интереса.

Пока что советская реликвия находится на пляже. Сотрудники парка, куда входит Дания Бич, утверждают, что передадут буй береговой охране, которая пока не спешит его забирать.